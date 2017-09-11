В Татарстане осудили экс-водителя исполкома, сбежавшего после пьяного ДТП с погибшим

После ДТП водитель иномарки был задержан сотрудниками ГИБДД, спустя некоторое время его уволили из исполкома

В Актанышском районе Татарстана осудили 27-летнего экс-водителя местного исполкома, который устроил на служебной Hyundai Sonata смертельное ДТП с погибшим, после чего уехал с места происшествия. О вердикте сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, 12 июня в 2:00 на 25 км дороги Актаныш - Муслюмова водитель ехал вместе с 27-летним другом, на высокой скорости он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- Водитель покинул на попутном автомобиле место происшествия, пассажир был госпитализирован, спустя несколько часов он скончался в больнице, - рассказали ProKazan.ru.

Уже позже водитель иномарки был задержан сотрудниками ГИБДД, спустя некоторое время его уволили из исполкома.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "оставление в опасности".

Подсудимый свою вину полностью признал.

- Суд приговорил его к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - сообщили в прокуратуре.