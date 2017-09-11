В Казани убили гражданина Киргизии: его труп нашли в кустах

В Казани на проспекте Ибрагимова нашли тело 23-летнего гражданина Киргизии. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в Следственном комитете.

Предположительно, молодой человек был убит рано утром 10 сентября.

- Тело было обнаружено в воскресенье днем с резаными ранами на шее. Труп лежал в кустах рядом со зданием кафе, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как отметили в ведомстве, молодой человек легально работал на стройке, с родственниками снимал квартиру.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», идет расследование.