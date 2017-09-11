СМИ: в России почти вдвое выросло число детей, страдающих от ожирения

Число детей, страдающих ожирением в России, увеличилось в два раза по сравнению с показателями 1990-х годов, 12 сентября пишет газета «Известия».

- Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5−8% школьников, — говорится в сообщении. — Для сравнения, в 90-е годы этот показатель был на уровне 2−3%.

Выводы сделаны по результатам исследования ФГБУ «Эндокринологический научный центр» российского Минздрава. Были собраны данные школьников по всей России.

К настоящему моменту завершилась первая стадия исследования, и готовится следующая. Полученные сведения позволяют сделать вывод, что распространенность детского ожирения колеблется в пределах восьми процентов.

При этом в 90-х годах распространенность недуга не превышала три процента. Лишний вес имеется у 11−18% детей.

По мнению Павла Окорокова, эндокринолога-репродуктолога, ожирение рискует перерасти в эпидемию.

- По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже, — сказал он. — Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян.