В соцсетях появились фото логотипа «Арестантского уркаганского единства» в Азино

Логотип был сфотографирован во дворе в Азино

В Казани в районе Азино сфотографировали логотип российского неформального объединения банд "АУЕ" (Арестантский уклад един или Арестантское уркаганское единство), состоящего из несовершеннолетних детей и подростков. Фото выложил в Twitter один из блогеров.

- Это же новый вид гопоты? У нас в Азино, - говорится в подписи под фото.

Это же новый вид гопоты? У нас в Азино pic.twitter.com/DThWRfoOOi — Alexander Litovsky (@Litovsky84) 12 сентября 2017 г.

Движение АУЕ имеет советские корни и более распространено среди трудных подростков в Сибири и на Дальнем Востоке. Это сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения "воровского кодекса" со сбором денег на "общак" взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем.

При этом в западных регионах России уркаганская культура практически сошла на нет, сменившись новым контркультурным явлением — ACAB (от английского All Cops Are Bastards). Как движение скинхедов и футбольных хулиганов, лозунг ACAB пришел в Россию из Великобритании.

Символику ACAB, как и АУЕ, используют для обозначения ненависти к правоохранительным структурам. При этом британское движение не предполагает уважения к воровским традициям и уголовным авторитетам.