В казанском поселке Северный посреди частных домов построят фитнес-центр

Эскизный проект здания уже согласован у главного архитектора Казани

В поселке Северный Авиастроительного района Казани на улице Кутузова появится фитнес-центр. Об этом стало известно накануне на публичных слушаниях, которые прошли в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Как рассказал заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров, территория находится в частной собственности, эскизный проект здания уже согласован у главного архитектора.



Эскизный проект будущего фитнес-центра

Отметим, что фитнес-клуб появится в уже построенном здании. На данный момент там ведутся работы.

Рядом со зданием расположен дом культуры «Северный».