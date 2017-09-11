«Тимер банк» требует признать банкротом главу строительной компании «Фон» 

«Тимер банк» подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании банкротом главы строительной компании «Фон» Анатолия Ливады, передает «Татар-информ».

Сообщается, что сумма исковых требований составляет 93,3 млн рублей.

Напомним, в настоящее время Анатолий Ливада находится в СИЗО. Вахитовский районный суд Казани оставил его под стражей до 13 ноября.

Отметим, что компания «Фон» работает на рынке жилищного строительства, в 2013 году у компании кончились деньги, из-за чего остановилось строительство ряда жилых комплексов по всему Татарстану.

На сегодняшний день необходимо завершить строительство 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. метров на 5 593 квартиры (4 тыс. дольщиков).