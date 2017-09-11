В Татарстане компания заплатит 810 тысяч рублей за свалку рядом с полигоном ТБО

В Лениногорске суд обязал ООО «Мехуборка Юго-Восток» возместить ущерб, нанесенный природе организацией незаконной свалки. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Отмечается, что сумма ущерба составила 810 тысяч рублей. По данным ведомства, в январе 2015 года была обнаружена незаконная свалка у городского полигона ТБО. Бытовыми отходами в объеме 810 куб.м. была захламлена территория площадью 832 кв.м.

Сообщается, что первоначально экологи обратились в компанию, однако там отказались возмещать ущерб. Руководство ООО «Мехуборка Юго-Восток» обратилось с иском в Лениногорский городской суд. В результате рассмотрения судом было принято решение о взыскании ущерба с компании.