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В Казани появятся 80 новых светофоров

В Казани появятся 80 новых светофоров
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Фото: pixabay.com

На улицах Казани появятся 80 новых светофоров. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, победитель аукциона поставит в Казань 45 транспортных и 35 пешеходных светофоров. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Сообщается, что победителем аукциона стала орловская компания «Элинтел», которая предложила 445 тыс 606 рублей. Отмечается, что начальная стоимость контракта составляла более 1 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2017 году заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых. Так, новые светофоры появятся на перекрестках улиц:

Завойского – Габишева
Беломорская – Давыдова
Центральная – Овражная (поселок Салмачи)
Оренбургский проезд – Булатова
Парина – 1-я Калининградская
Саид-Галеева – Яхина
Гладилова – 1 Мая – Лукницкого
Восстания – Октябрьская
Попова – Журналистов
Начальная – Советская
Батурина – остановка «Батурина»
Боевая, д. 161,
Беломорская – Химиков.

А заменены светофоры будут на перекрестках:

Сибирский тракт – Журналистов
Г. Тукая – С. Садыковой
Галиева – Набережная
Саид-Галеева – Ташаяк
Тукая – Тази Гиззата
Несмелова – Гладилова
Несмелова – Кировская дамба.

Новые светофоры необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличением автомобилей.  

Люция Кашапова, 11.09.2017, 18:47
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин11 сентября 2017, 19:06
На перекрестке Попова-Журналистов уже год назад поставили. И в нем там не было необходимости. Лучше бы поставили на Кирпичникова-8 Марта. Там постоянно аварии
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