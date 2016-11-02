В Казани появятся 80 новых светофоров

На улицах Казани появятся 80 новых светофоров. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, победитель аукциона поставит в Казань 45 транспортных и 35 пешеходных светофоров. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Сообщается, что победителем аукциона стала орловская компания «Элинтел», которая предложила 445 тыс 606 рублей. Отмечается, что начальная стоимость контракта составляла более 1 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2017 году заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых. Так, новые светофоры появятся на перекрестках улиц:

Завойского – Габишева

Беломорская – Давыдова

Центральная – Овражная (поселок Салмачи)

Оренбургский проезд – Булатова

Парина – 1-я Калининградская

Саид-Галеева – Яхина

Гладилова – 1 Мая – Лукницкого

Восстания – Октябрьская

Попова – Журналистов

Начальная – Советская

Батурина – остановка «Батурина»

Боевая, д. 161,

Беломорская – Химиков.

А заменены светофоры будут на перекрестках:

Сибирский тракт – Журналистов

Г. Тукая – С. Садыковой

Галиева – Набережная

Саид-Галеева – Ташаяк

Тукая – Тази Гиззата

Несмелова – Гладилова

Несмелова – Кировская дамба.

Новые светофоры необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличением автомобилей.