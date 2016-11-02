В Казани появятся 80 новых светофоров

На улицах Казани появятся 80 новых светофоров. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Так, согласно техническому заданию, победитель аукциона поставит в Казань 45 транспортных и 35 пешеходных светофоров. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.
Сообщается, что победителем аукциона стала орловская компания «Элинтел», которая предложила 445 тыс 606 рублей. Отмечается, что начальная стоимость контракта составляла более 1 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2017 году заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых. Так, новые светофоры появятся на перекрестках улиц:
Завойского – Габишева
Беломорская – Давыдова
Центральная – Овражная (поселок Салмачи)
Оренбургский проезд – Булатова
Парина – 1-я Калининградская
Саид-Галеева – Яхина
Гладилова – 1 Мая – Лукницкого
Восстания – Октябрьская
Попова – Журналистов
Начальная – Советская
Батурина – остановка «Батурина»
Боевая, д. 161,
Беломорская – Химиков.
А заменены светофоры будут на перекрестках:
Сибирский тракт – Журналистов
Г. Тукая – С. Садыковой
Галиева – Набережная
Саид-Галеева – Ташаяк
Тукая – Тази Гиззата
Несмелова – Гладилова
Несмелова – Кировская дамба.
Новые светофоры необходимы в связи с высокой концентрацией ДТП и увеличением автомобилей.