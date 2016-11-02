В Казани сантехник попытался ограбить секс-шоп

В Казани нетрезвый 27-летний мужчина попытался ограбить магазин для взрослых. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил начальник отделения по связям со СМИ УМВД Казани Рашид Хамидуллин.

Как сообщили в ведомстве, происшествие произошло вечером 7 сентября на проспекте Победы.

- Мужчина в нетрезвом состоянии зашел в магазин и потребовал у продавщицы деньги, угрожая холодным оружием, - рассказали в УМВД.

Однако продавщица не растерялась и нажала тревожную кнопку. Вскоре на место происшествия приехали сотрудники полиции. Выяснилось, что мужчина работает сантехником. Позже он объяснил, что не обратил внимание на вывеску магазина.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой с применением оружия».