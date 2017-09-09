В Татарстане приостановили продажи пакистанского лекарства

Территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) по РТ приостановил продажи сиропа от кашля «Линкас». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Была проведена экспертиза качества сиропа от кашля. В результате выяснилось, что лекарственный препарат Линкас® БСС сироп 120 мл, серия 2715 039 от 11.2015 (производитель – «Хербион Пакистан Прайвет Лимитед», Пакистан) не выдерживает испытания согласно имеющимся требованиям по показателям качества «Упаковка» и «Маркировка», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим оборот лекарства на территории республики прекращается до выяснения обстоятельств.