Сегодня в Казани ожидается +20 градусов

Сегодня, 12 сентября, в Казани ожидается облачная погода, утром дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, при грозе до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.