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Форум татарской молодежи просит русскоязычных родителей РТ не поддаваться провокациям

Форум татарской молодежи просит русскоязычных родителей РТ не поддаваться провокациям
16+
Фото: ProKazan.ru

Всемирный форум татарской молодежи обратился с просьбой к русскоязычным родителям Татарстана не поддаваться провокациям, связанные с изучением татарского языка в школах. Об этом говорится в официальном обращении организации.

- Призывы к «факультативному статусу» татарского языка имеют далеко идущие последствия и создают опасную конфликтную ситуацию. Вызывает большую обеспокоенность то, что в таких призывах присутствует риторика неприятия татарского языка, противопоставления народов Татарстана, риторика противостояния, приобретающая черты настоящего бытового шовинизма. Это не может не вызывать обиды у татарской общественности. Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимаются как нежелание замечать огромный народ рядом с собой, - считают активисты.

Напомним, ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ. Однако прокуратура Татарстана пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка в школах.

Люция Кашапова, 11.09.2017, 15:52
Тэги: Образование, Татарский язык
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Комментарии

Дмитрий11 сентября 2017, 15:58
Всмысле провокации? Президент России дал распоряжение!
Лучший комментарий
5
31
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Горожанин11 сентября 2017, 16:01
Это оголтелое, упоротое навязывание татарского языка имеет далеко идущие последствия и создают опасную конфликтную ситуацию, не надо всё переворачивать с ног на голову! Просто чаша терпения у русских (и не только) родителей переполнилась, так что оставьте свои заявления себе! Надо форум русской молодёжи собрать и соответствующее заявление выпустить!
5
30
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Горожанин11 сентября 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Всмысле провокации? Президент России дал распоряжение!
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Президент сказал. Распоряжение - это официальный документ с подписями и печатями.
5
9
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12811 сентября 2017, 16:13
"Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимаются как нежелание замечать огромный народ рядом с собой". Это мне теперь из уважения ко всем национальностям надо будет все языки мира учить?
3
18
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Горожанин11 сентября 2017, 16:13
Ничо не попутали, аульные?
Учите свой язык хоть ежедневно, а другим навязывать нечего.
3
19
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Горожанин11 сентября 2017, 16:15
Хоть один выдающийся человек вышел из татароязычной среды?
Или только достижениями образованных народов пользовались?
4
13
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Горожанин11 сентября 2017, 16:16
Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимаются как нежелание замечать огромный народ рядом с собой (с)
В стране еще чукчи живут. Чукотский тож всем учить?а то чукчи обидятся
3
13
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Горожанин11 сентября 2017, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Боже мой, насколько же обленились люди, что всячески пытаются облегчить себе жизнь и объемы мозга. Гугл заменил собой мыслительные процессы? Если что-то я не знаю, гугл поможет? Так вы себе это представляете? Давайте пойдем на поводу у детей и сделаем все предметы необязательными? Не хочешь учить химию - не учи, не нравится алгебра и геометрия - не изучай. Потом такой недоученик, который геометрию недолюбливал, пойдет по блату работать в конструкторы и попадают самолеты, порушатся здания, ну и так далее. Зачем вы сами себе жизнь портите?
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Демагог, однако.
2
6
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Горожанин11 сентября 2017, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Боже мой, насколько же обленились люди, что всячески пытаются облегчить себе жизнь и объемы мозга. Гугл заменил собой мыслительные процессы? Если что-то я не знаю, гугл поможет? Так вы себе это представляете? Давайте пойдем на поводу у детей и сделаем все предметы необязательными? Не хочешь учить химию - не учи, не нравится алгебра и геометрия - не изучай. Потом такой недоученик, который геометрию недолюбливал, пойдет по блату работать в конструкторы и попадают самолеты, порушатся здания, ну и так далее. Зачем вы сами себе жизнь портите?
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Ты тупое нечто, сравниваешь куй с пальцем.
1
7
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Горожанин11 сентября 2017, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Мы в России живем, а не в чужом регионе
2
11
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Горожанин11 сентября 2017, 16:21
Где этот Тат яз применяется?? кроме сплетниц-бабулек на лавках
1
10
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Форвард11 сентября 2017, 16:21
Всему нужна равная мера, а то ставят в школах татарский 6 раз в неделю, а русский 3. И ни какой добровольности изучения. А английский вообще по разу или 2.
1
9
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Горожанин11 сентября 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Сравнил Америку с Татарстаном, упоролся чтоли?
1
8
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Горожанин11 сентября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Боже мой, насколько же обленились люди, что всячески пытаются облегчить себе жизнь и объемы мозга. Гугл заменил собой мыслительные процессы? Если что-то я не знаю, гугл поможет? Так вы себе это представляете? Давайте пойдем на поводу у детей и сделаем все предметы необязательными? Не хочешь учить химию - не учи, не нравится алгебра и геометрия - не изучай. Потом такой недоученик, который геометрию недолюбливал, пойдет по блату работать в конструкторы и попадают самолеты, порушатся здания, ну и так далее. Зачем вы сами себе жизнь портите?
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Не нужно ставить в один ряд фундаментальные науки и татарский язык. Я сам татарин и ничего плохого в изучении факультативно своего языка не вижу. Вот Вы сами разговариваете на татарском языке? И как часто он Вам нужен? Есть татарские семьи не спорю, есть понятие необходимости почитать родной язык, культуру. Но навязывать это всем подряд... Любое навязывание порождает нигатив.
1
13
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Дмитрий11 сентября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Не нужно ставить в один ряд фундаментальные науки и татарский язык. Я сам татарин и ничего плохого в изучении факультативно своего языка не вижу. Вот Вы сами разговариваете на татарском языке? И как часто он Вам нужен? Есть татарские семьи не спорю, есть понятие необходимости почитать родной язык, культуру. Но навязывать это всем подряд... Любое навязывание порождает нигатив.
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Здраво, очень здраво!
0
8
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Горожанин11 сентября 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Уже неоднократно на это отвечали! Если едете в США, да - вас попросят учить английский - единственный государственный язык США, а не индейский - язык коренного народа! Живу в России - учу (обязательно) единственный государственный язык страны - русский! Остальное - по желанию. Вы тупы или прикидываетесь?
1
9
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12811 сентября 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Передергиваете. Надо сравнивать с Техасом, например. Есть ли там обязательное изучение Мексиканского или Испанского?
0
2
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Андрей11 сентября 2017, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Вы хрен с пальцем не путайте. Татарстан субъект РФ, а США отдельное суверенное государство. Никто не ограничивает татар в изучении языка или культурного наследия. Насильно же навязывать изучение своего языка другим нациям РФ ничего, кроме отторжения, вызывать не может.
1
4
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Горожанин11 сентября 2017, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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С одной лишь разницей...люди хотят работать в США и зарабатывать денег, и сами изучают анг. язык, добровольно. И сравнение татарского и анг. языков как минимум неуместно. Или у Вас мания величия?
1
4
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Горожанин11 сентября 2017, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Этот упорный, оголтелый отказ от изучения чужой культуры в регионе, в котором вы живете - как минимум странно. Если вы поедете в Америку, допустим, перед получением визы вас заставят сдать экзамен по языку и по истории. Если, конечно, вы не собираетесь там работать нелегально и никто возмущаться не будет. Так почему при проживании в Татарстане вы так упорно выступаете против изучения культуры региона, в котором живете?
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Потому что мы живем в России! И здесь один государственный язык- русский! Шовинизм- это навязывание неродного нам языка и уменьшение часов на изучение нашего родного и государственного русского!
0
4
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12811 сентября 2017, 16:34
Нет, ну серьезно, почему грудью бросаются на защиту обязательной формы изучения языка, который 95% из принуждаемых к обучению забудет через год за ненадобностью? В чём суть?
0
5
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Дед11 сентября 2017, 16:40
Мои внуки не хотят учить татарский язык, мне их что Силом заставлять? Если не хотят то, пусть не учат. По сути татарский язык негде не нужен, пусть его аульщики навозники учат.
0
0
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Горожанка11 сентября 2017, 16:40
Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимаются как нежелание замечать огромный народ рядом с собой, - считают активисты.

А нежелание замечать такой огромный народ как русские, которым урезали русский язык до 2 часов, как иностранный - это нормально?
0
1
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12811 сентября 2017, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Мои внуки не хотят учить татарский язык, мне их что Силом заставлять? Если не хотят то, пусть не учат. По сути татарский язык негде не нужен, пусть его аульщики навозники учат.
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Ну, это не аргумент, дети много чего учить не хотят. Если позволить им выбирать, то останутся физкультура и рисование
0
1
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Горожанин11 сентября 2017, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Всмысле провокации? Президент России дал распоряжение!
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Урыс ты мне счас напомнил Ручечника из Места встречи изменить нельзя! Он тоже говорил! Меня же ваш начальник отпустил. :-D
0
0
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Казанец11 сентября 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Всмысле провокации? Президент России дал распоряжение!
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Хотите или нет урыслар но наш родной язык изучать будете! Кому не нравиться с вещами на выход из Татарстана!:-D
0
0
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угу11 сентября 2017, 16:48
только и слышно - то форум татарской молодежи, то фестиваль мусульманского кино, то очередной халяль придумали
0
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Горожанин11 сентября 2017, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Хотите или нет урыслар но наш родной язык изучать будете! Кому не нравиться с вещами на выход из Татарстана!:-D
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Вот из-за таких как Вы и складывается общее впечатление о татарах.
0
0
Согласны с автором?
12811 сентября 2017, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
Дык, башкиры обидятся, а же формально с ними рядом живу. Скажут: "не уважаешь, слюшай"
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Не нужно ставить в один ряд фундаментальные науки и татарский язык. Я сам татарин и ничего плохого в изучении факультативно своего языка не вижу. Вот Вы сами разговариваете на татарском языке? И как часто он Вам нужен? Есть татарские семьи не спорю, есть понятие необходимости почитать родной язык, культуру. Но навязывать это всем подряд... Любое навязывание порождает нигатив.
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Син татар тугел. Син урыс чаплашка!:-)
0
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12811 сентября 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Хотите или нет урыслар но наш родной язык изучать будете! Кому не нравиться с вещами на выход из Татарстана!:-D
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А лично тебе это зачем? А почему ты по-русски здесь пишешь? Не уважаешь татарский язык?
0
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Согласны с автором?
Горожанин11 сентября 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Мои внуки не хотят учить татарский язык, мне их что Силом заставлять? Если не хотят то, пусть не учат. По сути татарский язык негде не нужен, пусть его аульщики навозники учат.
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