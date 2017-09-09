Форум татарской молодежи просит русскоязычных родителей РТ не поддаваться провокациям

Всемирный форум татарской молодежи обратился с просьбой к русскоязычным родителям Татарстана не поддаваться провокациям, связанные с изучением татарского языка в школах. Об этом говорится в официальном обращении организации.

- Призывы к «факультативному статусу» татарского языка имеют далеко идущие последствия и создают опасную конфликтную ситуацию. Вызывает большую обеспокоенность то, что в таких призывах присутствует риторика неприятия татарского языка, противопоставления народов Татарстана, риторика противостояния, приобретающая черты настоящего бытового шовинизма. Это не может не вызывать обиды у татарской общественности. Публичные заявления о нежелании учить татарский в Татарстане воспринимаются как нежелание замечать огромный народ рядом с собой, - считают активисты.

Напомним, ранее в Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка. В ведомстве пояснили, что татарский язык, наряду с русским, установлен в качестве государственного языка РТ Конституцией Республики Татарстан (ст.8) и законом РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». Поэтому в соответствии с республиканским законодательством в сфере общего образования, предусмотрено изучение татарского языка.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ. Однако прокуратура Татарстана пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка в школах.