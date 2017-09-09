На улице Зорге разбили витрину банка «Ак Барс»

В Казани на улице Зорге накануне утром оказалась разбита витрина банка "Ак Барс", сообщения об этом появились в соцсетях.

Как сообщили ProKazan.ru в пресс-службе банка, инцидент случился в 5:52, сработала охранно-пожарная сигнализация – неизвестный разбил три оконных проема. На место происшествия прибыли полицейские, задержавшие 27-летнего Айдара Я.

Полицейские выяснили, что он также разбил окна «Ювелирного салона» и учинил скандал в салоне «Брокер Прогноз».

- Задержанный сообщил, что он действовал так, чтобы на вызов сигнализации прибыл наряд полиции, так как ему якобы угрожали расправой незнакомые лица, - сообщили в банке.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.