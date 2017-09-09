В мэрии Казани объяснили, что нужно для установки «пустого» памятник со словами Путина

Ранее авторы проекта отправили в исполком соответствующую заявку

В мэрии Казани ProKazan.ru прокомментировали возможность установки памятника "Справедливости и правды" со словами президента России Владимира Путина, на постаменте которого не будет ничего находиться. Напомним, ранее авторы проекта отправили в исполком соответствующую заявку.

Согласно сообщению исполкома, в экспертную комиссию по монументальному искусству Министерства культуры РТ инициаторы установки должны представить предложения о возведении памятника, содержащие сведения о виде и теме памятника, предполагаемом месте его расположения, а также форме проведения конкурса на его проект, объеме и источниках финансирования проектных и производственно-строительных работ по его сооружению.

После рассмотрения предложений экспертной комиссией по монументальному искусству принимаются обоснования о целесообразности проектирования и сооружения памятника для представления министру культуры РТ.

Министерство культуры РТ вносит предложения в Кабинет Министров РТ для принятия решения о сооружении памятника.

- Таким образом, сооружение памятника «Справедливости и правды» возможно после принятия Кабинетом Министров РТ соответствующего постановления, определяющего сроки и место проведения конкурса на лучший эскизный проект памятника, заказчика на изготовление и установку памятника, - отметили в исполкоме.