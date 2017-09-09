Подозреваемым в погроме ТЦ «Алтын» продлили арест до октября

Сегодня, 11 сентября, в Вахитовском районном суде Казани пятерым подозреваемым в нападении на торговый центр «Алтын» продлили срок ареста до 12 октября, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Игоря Потапова, Илью Спиридонова, Тимура Вафина, Аделя Гафарова и Ильназа Тайшибаева 23 марта суд поместил под стражу.

Напомним, 16 марта около 18 часов 11 неизвестных в медицинских масках забежали в помещение и начали громить витрины магазинов, на людей они не нападали. Затем все нападавшие скрылись на Mercedes, Infiniti и Mitsubishi.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества», находится на контроле у главы МВД РТ Артема Хохорина.