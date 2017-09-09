Очередь в центре Казани около «Золотого яблока» попала в ТОП самых популярных запросов

Очередь в центре Казани около торгового центра "Золотое яблоко" попала в ТОП поисковых запросов жителей города, об этом ProKazan.ru сообщил региональный представитель ведомства.

- День рождения парфюмерного супермаркета "Золотое яблоко" – 69 баллов [очередь в золотое яблоко казань], [день рождения золотого яблока казань] - 10 место, - отмечается в сообщении Яндекса.

Что касается других популярных запросов, то список выглядит следующим образом:

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