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СМИ: Большинство россиян считают коррупцию главной проблемой страны

СМИ: Большинство россиян считают коррупцию главной проблемой страны
16+
Фото: скриншот

Более 70% россиян придерживаются мнения, что получение взятки с использованием служебного положения никогда не может быть оправданно, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок.

По данным издания, 43% опрошенных назвали борьбу с коррупцией наиболее важной задачей, а ради достижения этой цели 12,8% участников опроса готовы «поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире».

При этом в докладе отмечается, что «наиболее негативно респонденты относятся к нарушениям, которые, по-видимому, проецируют не на себя, а на власти предержащие (получение взятки)».

- Последние три года уровень жизни падал, и хотя зарплаты и располагаемые доходы постепенно восстанавливаются, но шок, который граждане пережили в 2014 году, продолжает оказывать влияние на поведение россиян, — пояснил газете эксперт ЦСР Михаил Комин.

Он отметил, что люди, не верящие в экономическую и финансовую стабильность, как правило, «не планируют более чем на три года вперед».

- Одну из причин создавшегося положения они видят в коррупции, — добавил эксперт.

Н. Вильданов, 11.09.2017, 13:18
Тэги: Криминал
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Комментарии

Гульсина11 сентября 2017, 13:28
Главная проблема страны это Путин.
0
4
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Горожанин11 сентября 2017, 13:30
А я считаю главной проблемой страны бедность населения.
0
1
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Денис11 сентября 2017, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
Главная проблема страны это Путин.
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главная проблема это не Путин, а отсутствие сильной власти на местах, исходящей с федерального центра.
0
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