СМИ: Большинство россиян считают коррупцию главной проблемой страны

Более 70% россиян придерживаются мнения, что получение взятки с использованием служебного положения никогда не может быть оправданно, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок.

По данным издания, 43% опрошенных назвали борьбу с коррупцией наиболее важной задачей, а ради достижения этой цели 12,8% участников опроса готовы «поступиться амбициями по повышению престижа страны в мире».

При этом в докладе отмечается, что «наиболее негативно респонденты относятся к нарушениям, которые, по-видимому, проецируют не на себя, а на власти предержащие (получение взятки)».

- Последние три года уровень жизни падал, и хотя зарплаты и располагаемые доходы постепенно восстанавливаются, но шок, который граждане пережили в 2014 году, продолжает оказывать влияние на поведение россиян, — пояснил газете эксперт ЦСР Михаил Комин.

Он отметил, что люди, не верящие в экономическую и финансовую стабильность, как правило, «не планируют более чем на три года вперед».

- Одну из причин создавшегося положения они видят в коррупции, — добавил эксперт.