Арбитражный суд РТ возбудил дело о банкротстве экс-главы Татфондбанка Мусина

Арбитражный суд Татарстана возбудил дело о банкротстве экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда РТ.

Сообщается, что первое судебное заседание состоится 8 ноября текущего года.

Напомним, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Татфондбанка подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина банкротом 1 августа. Сумма требований — 16,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет по РТ в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка 53-летнего Роберта Мусина выявил новые эпизоды хищений. Так, по новым эпизодам возбуждены 13 уголовных дел по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». В декабре прошлого года Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, зная о неплатежеспособности кредитной организации и возможности отзыва лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества ООО «Весна», по кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд. рублей и соглашения о расторжении договора о залоге акций.

Таким образом, всего в одно производство объедены 22 уголовных дела. Ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей. Мусина также подозревают в выводе миллиардов рублей из банков «Советский» и «Интехбанк».

Ранее Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину еще на три месяца, до 16 октября.