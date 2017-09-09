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Гендиректор компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП под Заинском, покинула свой пост

Гендиректор компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП под Заинском, покинула свой пост
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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов» и фигурант уголовного дела по фактам ДТП под Заинском Оксана Никитина покинула свой пост. Об этом пишет «Самарское обозрение».

Отмечается, что Никитина проходит подозреваемой по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ее сначала задержали следственные органы, но вскоре отпустили. В случае, если следствие придет к выводу, что причиной аварии стало нарушение требований безопасности пассажирских перевозок, Никитиной грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Госавтодорнадзор требует лишить лицензии АО «Евразийская корпорация автовокзалов».

Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего водителя автобуса «Неоплан» Александра Ижмукова, который попал в смертельное ДТП под Заинском. Уголовное дело направлено в Заинский районный суд.

ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек.  

Люция Кашапова, 11.09.2017, 11:45
Тэги: ДТП в Заинском районе
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