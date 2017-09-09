Рустам Минниханов на Алтае оделся в ханское одеяние

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки на Алтай посетил туристический комплекс «Белокуриха-2», передает пресс-служба главы республики.

Так, в ходе презентации Минниханова одели в ханское одеяние. Фото в социальных сетях опубликовал заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Президенту РТ также рассказали, что «Белокуриха-2» является одним из самых крупных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. Новый курорт будет расположен в уникальной предгорной местности Алтайского края, на высоте 600-800 метров над уровнем моря. «Белокуриха-2» будет состоять из 4-х зон: эко-деревня с объектами гостеприимства, санаторно-курортная база, а также два горнолыжных комплекса.

- Здесь имеются уникальные природные условия для дальнейшего наращивания туристической привлекательности Алтайского края. При этом регион нацелен на развитие, реализуются крупные проекты, - отметил Минниъанов.

Глава республики также посетил дендрарий научно-производственного объединения «Биолит», где он ознакомился с развитием фармацевтической промышленности в регионе.

Напомним, 10 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочим визитом в Алтайский край и Республику Алтай. Рустам Минниханов посещает регион в связи с 80-летием субъекта РФ. За время визита татарстанская делегация ознакомится с инвестиционными возможностями региона, а также посетит ряд туристических объектов.

Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 по футболу Казань и Барнаул может связать прямой авиарейс. Такую возможность обсуждали в ходе встречи губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент РТ Рустам Минниханов.