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В Татарстане парень скончался от редчайшей болезни с «капустным» запахом

В Татарстане парень скончался от редчайшей болезни с "капустным" запахом
16+
Фото: личная страница vk.com

В Нижнекамске в августе скончался 18-летний Дмитрий Буранов от редчайшей болезни "тирозинемия", всего в России на 2013 год было зарегистрировано 4 подтвержденных случая этого заболевания, среди характерных признаков этого заболевания - появление "капустного" запаха от больных. Информация об этом появилась в соцсетях, подробности сообщает "Вечерняя Казань".

Диагноз "тирозинемия" жителю Нижнекамска поставили в 11 лет. Тирозинемия - это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена тирозина вследствие генетически обусловленного дефицита фумарилацетатгидролазы. Заболевание протекает исключительно тяжело, свыше половины детей не доживает до 1 года. В клинической картине преобладают симптомы поражения печени, почек и задержка психомоторного развития

Ввиду малой распространенности таких болезней их лечение очень дорогостоящее. Единственный препарат, который назначают больным тирозинемией, - шведский орфадин - стоит около 500 тысяч рублей за упаковку из 60 ампул, а вводить его нужно постоянно, иначе неизбежен летальный исход. По федеральному закону "Об основах охраны здоровья…" обеспечение лекарствами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний осуществляется за счет средств субъектов РФ. Родители мальчика в течение шести лет безуспешно пытались получить через Минздрав РТ бесплатное лекарство.

- Спасая сына, родители брали кредиты в банках, обращались за помощью к благотворителям. По финансовой причине в лечении возникали перебои. Бесплатного обеспечения орфадином удалось добиться через суд, когда Дмитрию исполнилось 17 лет. К этому времени из-за долгого отсутствия необходимой терапии заболевание прогрессировало, печень не функционировала. В феврале 2017 года юноше провели операцию по ее пересадке, но это не помогло, болезнь успела поразить и другие органы, - отмечается в сообщении.

Парень скончался в середине августа.

В Министерстве здравоохранения РТ в свою очередь заявили, что "обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями осуществляется в рамках выделенных объемов финансирования".

Денис Зарипов, 11.09.2017, 10:56
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанка11 сентября 2017, 11:12
Бедняга. Зато у нас талантливые, разбогатевшие на народной нефти, в списке Форбс.... на первой строчке....
Лучший комментарий
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Горожанин11 сентября 2017, 11:18
Бесплатная медицина
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Горожанин11 сентября 2017, 11:19
Это что за позор такой.Футболистам кривоногим миллионные зарплаты,а больные дети тем временем гибнут.
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Горожанин11 сентября 2017, 11:28
Добрый день! Вновь пишу о том, что Вафинские улыбки на телеэкране и словесные пассажи о том, что все у нас прекрасно в медицине - это блеф! Бесплатно нет самого необходимого в больницах, в онкологии в частности. Издают приказы, в частности для инсулинозависимых диабетиков, в которых РЕКОМЕНДОВАНО выделять тестполоски для измерения крови. Где это видано, чтобы в приказах рекомендовали. И приказы не опубликовывают))) Мол, сами покупайте, за свои деньги. Зачем тогда с нас налоги берут?
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7
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Горожанин11 сентября 2017, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Это что за позор такой.Футболистам кривоногим миллионные зарплаты,а больные дети тем временем гибнут.
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Футбол это развлечение для богатых. Где-то им ведь надо тусоваться, виски попивать в перерыве. Те, кто не успел оказаться у пирога, должны им прислуживать. Ведь нас, обычных жителей Татарии, властьимущие даже за людей не считают.
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6
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Горожанин11 сентября 2017, 11:50
Че разнылись то?
Нечего подобный генофонд плодить, в принципе.
Люди должны быть здоровыми, чтобы вид не вырождался
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2
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Горожанин11 сентября 2017, 11:52
Казань ежедневно проводит ПРАЗДНИКИ и ШОУ , по РОССИИ и по МИРУ , тратит огромные миллиарды денег! На лечение больных ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ , ( хочешь попасть больным на прием и сдать анализы в этот же день , ПЛАТИ , но всеровно примет Двоешник ) .
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3
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Горожанин11 сентября 2017, 12:03
В 10 ПОЛИКЛИНИКЕ ул. БОНДАРЕНКО - 4 , нет в процедурном кабинете ШПРИЦОВ , каждый больной приносит с собой , . Как всегда , в этой поликлинике - бардак !
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Горожанин11 сентября 2017, 12:15
Вот она наша власть!!! Дети бы Ваши от болезней передохли!!!
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Горожанин11 сентября 2017, 12:23
Капустный запах до употребления или после?
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