Казань готова к отопительному сезону на 99%, но тепло пока не дадут

Казань будет готова к отопительному сезону к 15 сентября. К подаче тепла готовы все социальные объекты с постоянным пребыванием людей. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Однако, по его словам, точную дату подачи тепла пока не определили, поскольку на этой неделе в Казани ожидается потепление.

- Обычно отопительный сезон стартует в конце сентября. Дата начала отопительного сезона будет определена по погодным условиям. Сейчас среднесуточная температура в городе составляет 13,9 градусов тепла, - сказал он.

Также он добавил, что тепло в первую очередь подадут в социально значимые объекты — больницы, стационары, школы, детские сады.

Напомним, что по нормативам, теплоснабжение подключается, когда среднесуточная температура на протяжении 5 суток не поднимается выше +8 °C. В прошлом году отопительный сезон в Казани стартовал 19 сентября.