В Набережных Челнах неоязычницу наказали за миссионерство

В Набережных Челнах суд признал 58-летнюю Наталью Кузнецову, возглавляющую местную ячейку религиозного неоязыческого объединения "Родосвет", виновной в незаконном миссионерстве, об этом сообщили в ФСБ Татарстана.

Женщина вела миссионерскую деятельность и вербовку адептов среди молодежи, они регулярно устраивали сборы на капище в лесопарковой зоне и в арендуемых помещениях. По данному факту было возбуждено дело по статье "Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства", женщину оштрафовали.

При этом 1 августа женщина была также признана виновной по статье "Пропаганда и публичная демонстрация нацисткой атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до степени смешения". Челнинка была также оштрафована и арестована на 15 суток.

Кстати



Общее количество последователей "Родосвета" в России составляет около 1,5 тыс. человек, организация имеет сеть ячеек на территории Чехии, Словакии, Германии, Канады и России. Руководство организации располагается в г.Каменец-Подольский (Украина).