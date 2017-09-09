Летом на «диких» пляжах Казани утонули 11 человек

На несанкционированных пляжах Казани минувшим летом утонули 11 человек, на семи официальных пляжах за весь купальный сезон не было ни одного утонувшего. Об этом сегодня в ходе всовещания в мэрии сообщил начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов.

На каждом пляже («Нижнее Заречье», «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское») ежедневно с 8.00 до 20.00 часов дежурили три спасателя и один медицинский работник. Всего было задействовано 60 спасателей, прошедших подготовку по проведению спасательных работ на водных объектах. Все пляжи были оборудованы и укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами. Спасателям удалось спасти 8 человек, в том числе 1 ребенка, оказана первая доврачебная помощь 149 отдыхающим. Всего было задействовано 60 спасателей.

Среди причин смертей на «диких» пляжах – купание в нетрезвом виде и отсутствие присмотра за детьми.

Также не было зарегистрировано заболеваний кишечными инфекциями, связанных с купанием в открытых водоемах.

В ходе выступления Тимурханов призвал главу исполкома Казани Дениса Калинкина открыть официальные пляжи на озерах Нижний и Средний Кабан.