КПРФ: избирателей в Нижнекамске подкупали на выборах хлебом

На избирательном участке была установлена палатка с хлебобулочными изделиями

В Нижнекамске избирателей на дополнительных выборах в горсовет подкупали хлебом, об этом заявил первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов. Всего он направил Центризбирком Татарстана два обращения с жалобой на прошедшие накануне выборы, сообщает ТАСС.

- Суть первого заключается в том, что установленная [на избирательном участке] палатка, где продавались хлебобулочные изделия, является нарушением - подкупом избирателей кандидатом и использование кандидатом своего должностного положения. И тут же от него пришло, что установленная палатка и торговля является нарушением агитационного периода, то есть проведением предвыборной агитации в день голосования, - говорится в сообщении.

Кандидат от КПРФ на выборах в Нижнекамске Елена Гатина ранее подала иск о снятии с выборов своего оппонента от "Коммунистов России" Рустема Абдуллина, гендиректора "Нижнекамского хлебокомбината", за подкуп избирателей и использование служебного положения, однако суд Гатиной в иске отказал, а жалобы Миргалимова направлены на рассмотрение в территориальную избирательную комиссию Нижнекамска.

Напомним, накануне в Татарстане дополнительные выборы муниципальных депутатов проходили на территории 38 районов.

При этом в целом по России ерьезных нарушений во время выборов зарегистрировано не было. Об этом заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".