В Татарстане зарегистрировано свыше 30 000 алкоголиков

В Татарстане в 2017 году было зарегистрированы 30 237 алкоголиков, находящихся на диспансерном наблюдении, годом ранее эта цифра была на 0,7% больше (30 455 человек). Об этом сообщает пресс-служба Минздарава

С диагнозом "хронический алкоголизм" на учет взято 775 человек, этот показатель по сравнению с 2016 годом вырос на 3,6%.

- Рост количества впервые взятых на учет больных с диагнозом алкоголизм зарегистрирован в Алексеевском (с 2 до 17 чел.), Буинском (с 4 до 14 чел.), Спасском (с 8 до 28 чел.), Аксубаевском (с 2 до 6 чел.), Балтасинском (с 3 до 8 чел.), Бугульминском (с 21 до 42 чел.), Верхнеуслонском (с 7 до 12 чел.) районах, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения предложили запретить продажу алкоголя в выходные дни. "Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, Минздрав решает совместно с другими ведомствами", - говорится в сообщении.