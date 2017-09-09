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Как превратить дом в апартаменты из «Великого Гэтсби» или 5 новых интерьеров от «Икеа»

Как превратить дом в апартаменты из «Великого Гэтсби» или 5 новых интерьеров от «Икеа»
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Наверное, все привыкли к стандартным интерьерам «Икеа». Все мы можем часами гулять по огромному магазину, валяясь то на одной кровати, то на каком-нибудь диване из коллекции. Я знаю семьи, у которых традиция каждое воскресение обедать картошечкой с фрикадельками под клюквенным соусом. Мы все привыкли к этому настолько, что воспринимаем это как должное и даже перестаем замечать.

А ведь иногда так хочется сказки. И знаете, в этот сезон «Икеа» пригласила нас в одну такую сказку. Но обо всем поподробнее.

Приглашение на интерьерный перфоманс в Москву от «Икеа» ProKazan.ru поступило за несколько дней до мероприятия. Обычно, прежде чем отправить журналиста на задание, тем более в командировку, редакция детально выясняет суть мероприятия, решая, а интересно ли это изданию? Здесь же нам расплывчато объясняли, что «это будет что-то абсолютно другое», но детали не раскрывали.

Вечером 7 сентября, в театре «Современник» в Москве, тусовка собралась, прямо скажем, внушительная. Для презентации интерьерного перфоманса под тегом #такогодомавыневидели сюда съехались 250 журналистов, блогеров и дизайнеров по всей стране. Каждый представлял что-то свое: новую коллекцию мебели, аксессуаров, вплоть до изменении концепции. Надо сказать, не угадал никто.

В этом сезоне «Икеа» продемонстрировала на примерах мировой литературы, как можно превратить свою квартиру в место из любимой книги. Произведения всемирно известных писателей легли в основу пяти необычных интерьеров – исторических, сказочных, мистических. Дизайнеры воссоздали апартаменты из «Великого Гэтсби», комнату булгаковской Маргариты Николаевны перед ее превращением в ведьму, чертоги Снежной королевы, уголок Волшебника из страны Оз и буржуазного особняка эпохи Бальзака.

Идея создать литературные интерьеры появилась после проведения исследования. Мы все считаем себя продвинутыми жителями 21 века. Однако опрос показал, что 29% опрошенных дом мечты видят в детской сказке, 15% – хотели бы жить во Франции XIX века, еще 15% комфортнее всего ощутили бы себя на светском приеме в Америке 20-х, 22% отобедали бы холодной осетриной и борщом с пампушками в старой Москве, а 19% предпочтут сдержанный уют Скандинавии.

Как создать новые интерьеры

Фанатам Фицжеральда и его "Великого Гэтсби" дизайнер Иван Нырков предлагает воссоздать гостиную комнату Дэйзи Бьюкинен - возлюбленную главного героя. Для этого стоит поделить комнату пополам, а предметы интерьера расставить зеркально: два дивана, две вазы, пара светильников, четное количество картин... При этом мелкие детали могут нарушать симметрию. Особый шарм придаст декоративный камин, обыграть который возможно на любой вкус.

Для создания будуара Франции 19 века стоит обратить внимания на золотые предметы интерьера. Дизайнер Александр Бурцев уверен, что роскошной комнату смогут сделать даже фрагменты дорогих обоев, достаточно урасить ими стол или поместить их в картинную раму. Полог из детской коллекции дизайнер советует превратить в балдахин, а рассеяное освещение придаст комнате старинную атмосферу.

Впрочем, магия света используется и в интерьере спальни Маргариты Николаевны. Каждая зона должна освещаться отдельно, советует дизайнер Марго Лефикайте. Что касается мебели, то подойдут стандартные модели. Так как Маргарита Николаевна - женщина красивая, ей необходимо трюмо, которое за неимением места в комнате может распологаться даже в гардеробе. Иметь ставни не обязательно - достаточно прикрыть эту зону шторой. А в прикроватной тумбе можно хранить книги.

Любителям минимализма подойдет интерьер в стиле Снежной королевы. Дизайнер советует использовать для хранения системы БЕСТА и ПАКС, главное - без ручек. Глянец поможет визуально расширить пространство комнату. Вместо телевизора используйте проектор.

Атмосферу волшебства дизайнер Мария Лефикайте перенесла и в детскую, воссоздав комнату из замка о сказке про Возшебника из страны Оз. В этом случае акцент сделан на одном цвете. Из необычного в интерьере - зеркала на потолке, а для зонирования пространства подошли обычный шторы.

Кстати, интерьеры можно рассмотреть в виртуальной реальности в формате панорамы 360 градусов. С помощью очков виртуальной реальности можно увидеть как в комнатах, соответствующих четырем разным произведениям, актеры читают отрывки из книг. Это ли не погружение в полную реальность?

Диджитал-пространство занял и каталог. С этого года он доступен только онлайн, с поиска в компьютере или со смартфона. Смотрите и сравните: видели ли вы еще такой дом?

Ольга Плешкова, 11.09.2017, 10:00
Тэги: Блоги
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