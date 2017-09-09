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Известные татарские юмористы сняли комедию «Бешеная тысяча»

Известные татарские юмористы сняли комедию "Бешеная тысяча"
16+
Фото: tatar-inform.ru
Студия «Мунча ташы» потратила на съемки один миллион рублей

На XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино показали вне конкурса комедию «Бешеная тысяча» театра-студии «Мунча ташы», сообщает "Татар-информ".

Фильм снят во время гастролей студии, роли в нем исполняют артисты «Мунча ташы». По сюжету, артисты студии едут на гастроли. Руководитель труппы Гали Валиевич обещает самому воспитанному артисту 1000 рублей. В борьбе за эти деньги начинают проявляться все низменные свойства человеческой личности. Фильм напоминает старые советские комедии.

Гамиль Асхадуллин также сообщил, что бюджет фильма составио один миллион рублей. «Бешеная тысяча» выходит в прокат в кинотеатре «Мир» 14 сентября, почти сразу после фестиваля. Позже при поддержки «Татаркино» картина будет показана в киноучреждениях республики.

- Стоимость билета – 150 рублей. Хотелось бы, чтобы зритель научился смотреть кино, покупая билеты. Если мой фильм окупится и деньги вернутся, то я начну снимать новый проект, – пообещал Гамиль Асхадуллин.

Рамиль Бикмуллин, 10.09.2017, 19:18
Тэги: Знаменитости
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