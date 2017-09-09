Казанцы требуют возврата денег за шоу, которое прошло сегодня ночью в речном порту

Из-за технических проблем часть выступлений не состоялась, а зрители "отморозили ноги" на улице

Сегодня ночью в Казани прошел международный фестиваль аудиовизуального искусства Unsound Dislocation. Столица Татарстана подобных мероприятий еще не видела. Пожалуй, это первое такое крупное событие в области электронной музыки в ночной жизни города. Вот только судя по отзывам казанцев, первый блин вышел комом.

Выступления артистов должны были пройти на двух площадках: на открытом воздухе и под крышей "Ангара". Но незадолго до полуночи организаторы сообщили о непредвиденных тхнических проблемах.

- К сожалению, сцена "Ангар" работать не будет. Приносим свои извинения. Хедлайнеры фестиваля выступят на уличной сцене в порядке, указанном ниже. Делаем все возможное, чтобы остальные артисты, заявленные на фестивале, выступили на других площадках города завтра, - написали они в соцсетях.

Казанцы явно были к этому не готовы.

- К кому обращаться насчет возврата денег? - пишет в комментариях Александра Мустафина (орфография и пунктуация сохранены). - Прост по факту это 1200 руб за отмороженные ноги (хотя я очень тепло одевалась) и дождевик.

- Билет был приобретен в ожидании одного, а по итогу... Честно сказать, такого подхода к организации мероприятий я не видела. Очень огорчило, что заявленный артист не смог выступить и просто улетел в эту же ночь домой, - пишет Лариса Петрова. - Судя по всему, деньги были отданы ради того, чтобы замёрзнуть, не иметь возможности согреться, спотыкаться об провода и не услышать того, чего ожидал.

Впрочем, не все зрители остались недовольны.

- Те несколько выступлений, которые я-таки застала, очень порадовали, ребята молодцы, музыка показалась мне восхитительной, даже несмотря на то, что я не являюсь ярой поклонницей представленных жанров, - пишет Адель Каримова. - Жаль, что удалось побыть достаточно не долго - прошел дождь, было довольно холодно, а музыка не особо располагала к достаточно динамичным танцам для разогрева х) Да и на кофе с едой можно было разориться.

На момент публикации данного материала дополнительных комментариев от организаторов в официальном сообществе мероприятия не опубликовано. Тем не менее, зрители требуют возврата денег.