Минниханов призвал привлечь силы извне для завершения уборочной кампании в РТ

Сейчас в Татарстане убрано 78% зерновых культур на 1,2 млн га полей

На сегодняшний день в Татарстане уборка зерновых культур выполнена на 78% - обмолочено 1,2 млн. га площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Ахметов в ходе республиканского совещания.

- Валовой сбор зерновых пока составляет более 4,2 млн. тонн, средняя урожайность – 34,7 ц/га, что на 22% больше, чем в 2016 году. Однако дождливая погода не позволяет работать на высокой производительности, - сказал министр.

Так, по словам главы ведомства, особую тревогу вызывает ситуация в Бугульминском, Тукаевском, Муслюмовском, Дрожжановском районах.

- На темпы, конечно, сильно влияет нехватка сушильных мощностей в отдельных районах и хозяйствах. Сегодня и в дальнейшем каждую поступающую тонну зерна нужно просушить. Всего у нас в республике суточная мощность сушки составляет 177 тыс. тонн, - добавил Ахметов.

В свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов отметил, что с ухудшением погодных условий необходимо привлечь силы извне для завершения уборочной кампании в кратчайшие сроки.

- Ожидание ничего не даст. Ситуация будет усугубляться. Необходимо использовать любую возможность, работать максимально организованно, - сказал президент, передает пресс-служба главы республики.