В Татарстане отчим два года развращал 12-летнюю падчерицу

В Заинске 39-летний отчим два года развращал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает kznlive.ru.

По информации издания, девочка несколько лет терпела издевательства со стороны отчима и не рассказывала ничего своей маме.

- Узнав о постоянных сексуальных домогательствах, мать девочки обратилась с заявлением в полицию, - говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Развратные действия».