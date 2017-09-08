Президенту РТ вручили памятный знак главнокомандующего сухопутными войсками

Сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову вручили памятный знак главнокомандующего сухопутными войсками. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Награду Минниханов получил из рук начальника Казанского высшего танкового командного училища Кирилла Кулакова. Отмечается, что памятный знак присужден «за особые личные заслуги и большой вклад в развитие Сухопутных войск».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Церемония состоялась в Московском Кремле. Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».
Справка
Памятный знак главнокомандующего сухопутными войсками учрежден в 2013 году. Памятным знаком награждаются военнослужащие, лица гражданского персонала сухопутных войск, а также другие граждане РФ и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие сухопутных войск и межгосударственные отношения в сфере военного сотрудничества по вопросам развития сухопутных войск.