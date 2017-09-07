Под Казанью за убийство осудили таксиста, высадившего в мороз женщину в трусах и сапоге

В Высокогорском районе осудили 24-летнего Леонида Семенова, который, подрабатывая таксистом, в декабре прошлого года высадил из машины в мороз 33-летнюю женщину в трусах, колготках и одном сапоге. Женщина скончалась от переохлаждения, парня осудили за убийство, сообщили сегодня в Следственном комитете.

Вечером 14 декабря пьяная женщина в поселке Шапши поругалась с сестрой сожителя, которая не стала пускать ее к себе домой. После этого она попросила у работавшего таксистом Леонида Семенова отвезти ее в деревню Красный Восток - к матери, на что тот согласился.

- Когда они отъехали от деревни 800 метров, женщина потребовала вернуться за забытым в доме телефоном. Однако Семенов отказался. Тогда она сбросила с себя одежду и, пересев на переднее пассажирское сиденье, стала пинать ногами лобовое стекло. В результате водитель высадил ее из салона и уехал. Потерпевшая оказалась на 19-градусном морозе одетой в один сапог, трусы и колготки и, не дойдя до деревни несколько сотен метров, скончалась от переохлаждения, - рассказали следователи.

Утром, узнав о смерти женщины, водитель, испугавшись привлечения к ответственности, выбросил из машины ее вещи.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", таксиста приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.