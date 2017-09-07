Наверх
На Солнце - третья мощная вспышка: на Земле фиксируют магнитную бурю планетарного масштаба
16:15, сегодня5
ГИБДД Татарстана хочет установить видеокамеры на каждом километре трасс
17:22, сегодня
Завтра в Казани будет облачно и +16 градусов
16:59, сегодня
Под Казанью за убийство осудили таксиста, высадившего в мороз женщину в трусах и сапоге
16:51, сегодня6
Сколько стоит квартира в ЖК «Царёво Village»?
В Татарстане неплательщик алиментов выпрыгнул из окна, спасаясь от приставов
15:51, сегодня9
Реклама
Портал ProKazan.ru приглашает молодых журналистов на осеннюю практику
15:17, сегодня
В вытрезвителе Елабуги умер мужчина
15:07, сегодня2
«Тролли» уже в Казани:«Пятёрочка» запустила акцию
В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку
14:59, сегодня17
Увеличение груди в Казани. Все, что вы хотели знать об операции, но боялись спросить
14:40, сегодня2
В России с 2019 года изменят размер и форму автомобильных номеров
14:31, сегодня8
Здание бывшего медресе в Казани перешло в собственность ДУМ РТ
14:23, сегодня10
В Казани суд приговорил к реальному сроку полицейского, который пнул задержанного в пах
13:52, сегодня12
В Казани почти на месяц закрыли улицу Фатыха Карима
13:19, сегодня1
Онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup состоится при поддержке Ростелеком
12:57, сегодня2
Студентка из Татарстана выиграла первенство мира по пауэрлифтингу
12:23, сегодня13
В центре Казани "голодные" горожане выстроились под дождем в огромную очередь из-за скидок
12:10, сегодня40
«Мусор от торговцев, автохлам, неработающие ливневки»: на что жалуются казанцы
12:04, сегодня14
Казанцы жалуются на отсутствие ограждений вдоль водоемов в парке Урицкого
11:55, сегодня20
В Татарстане девушка выложила в соцсети обнаженные фото экс-подруги племянника
11:46, сегодня11
«Пора отпусков - Грузия»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
11:32, сегодня13
В Казани суд оставил под арестом главу штаба Навального Эльвиру Дмитриеву
11:19, сегодня37
Прокуратура РТ пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка
11:05, сегодня64
Телеканал ТВ-3 (16+) готовит шоу талантов для любителей сериалов
10:36, сегодня
В Казани водитель Daewoo протаранил забор и врезался в столб: погиб 20-летний студент
10:34, сегодня19
Ученые из КФУ рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце
10:32, сегодня13
Жительницу Казани, обвинившую полицейских в избиении, отправили в психбольницу
09:48, сегодня10
Стало известно, кто станет новым замглавы Исполкома Казани
09:17, сегодня28
"Река Замбези" в Казани: когда откроется зоопарк и каких зверей уже можно посмотреть
09:01, сегодня21
СМИ: Минтранс предложил отменить транспортный налог
08:42, сегодня13
В Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка
08:23, сегодня72
Сегодня в Казани ожидаются дожди
06:16, сегодня5
В Казани из канализации забил десятиметровый гейзер
19:32, 07.09.201724
В Казани ограничат движение транспорта по улице Крутовская
19:30, 07.09.20173
В аэропорту Казани во время учений подожгли самолет с пассажирами
19:10, 07.09.20179
В Казани похоронное учреждение выставило на продажу раритетный VIP-катафалк Buick
17:43, 07.09.201736
Почему стоит стать фанатом «Зенит-Казань» и сыграет ли волейбольный клуб на «Казань Арене»
17:30, 07.09.20175
В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи
17:00, 07.09.201715
Синоптики предупредили о сильном ветре и граде в Татарстане
16:38, 07.09.20175
В Сети появилось видео страшного ДТП около "Корстона", в котором байкер остался без лица
16:31, 07.09.201741
В Казани суд продлил арест депутату Казгордумы Надыру Хайруллину на месяц
16:11, 07.09.20176
"Я всегда громко кричу всем, что я татарка": участница шоу "Холостяк" снялась в БДСМ-видео
15:54, 07.09.201737
СМИ: дыра в капитале «Спурт Банка» превысила 5 млрд рублей
15:33, 07.09.20171
Ростелеком подтвердил соответствие ЦОД стандарту защиты данных PCI DSS v3.2
15:30, 07.09.20171
В Кировском районе Казани построят 10-этажный дом для МВД Татарстана
14:55, 07.09.201721
В Казани самым популярным подержанным автомобилем стала Lada
14:27, 07.09.201742
Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию
14:25, 07.09.201754
В Казани на две недели закрыли улицы Камала и Столбова
13:52, 07.09.20172
Дефицит бюджета Татарстана в 2018 году составит более 6 млрд рублей
13:17, 07.09.201751
В Татарстане водитель Hyundai насмерть сбил пешехода
12:40, 07.09.20178
СМИ: в колонии под Казанью "гниет" "хрустальный" инвалид, осужденный за разврат
12:19, 07.09.201734
850 коров арестовали за долги в Татарстане
11:55, 07.09.201717
Глава Минстроя России предложил начать строить деревянные многоквартирные дома
11:47, 07.09.201746
В Татарстане осудили мужчину, который расчленил брата жены и вывез в детской коляске в лес
11:27, 07.09.20174
В Казани байкер лишился лица, врезавшись в иномарку около "Корстона"
11:20, 07.09.201741
Генпрокуратура направила в суд дело водителя автобуса, попавшего в ДТП под Заинском
10:47, 07.09.20173
Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги
10:45, 07.09.201796
Минздрав России предупредил: деньги на зарплаты врачам заканчиваются
10:20, 07.09.201737
Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад
10:04, 07.09.201735
В «Ак Барс» перейдет еще один канадец — нападающий минского «Динамо» Клинкхаммер
09:33, 07.09.2017
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Завтра в Казани будет облачно и +16 градусов

Завтра в Казани будет облачно и +16 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 9 сентября, в Казани будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 14-16 градусов тепла.

 

Люция Кашапова, 08.09.2017, 16:59
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru