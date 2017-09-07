В Татарстане неплательщик алиментов выпрыгнул из окна, спасаясь от приставов

В Альметьевске судебные приставы задержали 32-летнего мужчину, который попытался скрыться от них, выпрыгнув из окна своей квартиры, сообщает пресс-служба ФССП по РТ.

Как отмечают в ведомстве, приставы наведались к должнику, чтобы доставить его в отдел, но он не открыл дверь.

- В рамках исполнительного производства было принято решение о вскрытии квартиры, - сказали в пресс-службе.

Задолженность мужчины по алиментам превысила 120 тысяч рублей, а по жилищно-коммунальным услугам – 40 тысяч.

- Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества должника. Кроме того, в отношении гражданина составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Ему грозит штраф до 1500 рублей, - добавили в ведомстве.