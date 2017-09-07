В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку

В центре Казани на улице Нариманова накануне вечером неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать, об этом сообщает телеканал "Татарстан24".
По словам пострадавшей девушки, она поздно вечером возвращалась домой от подруги, решив сократить путь через пустырь - дорогу она хорошо знает, так как живет в этом районе с самого детства.
В какой-то момент на нее в темноте напал неизвестный мужчина, в ходе борьба она смогла вытащить из кармана телефон, позвонить супругу и попросить о помощи. Также она сильно поцарапала и покусала нападавшего.
Насильник, поняв, что нападение не удалось, решил ограбить жертву, вырвал у нее сумку с документами, после чего убежал.
На место прибыли полицейские, однако установить личность нападавшего будет довольно сложно, так как особых примет девушка разглядеть не смогла, только то, что он, вероятно, русскоязычный, так как говорил без акцента.
Сейчас идет поиск преступника.