В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку

В центре Казани на улице Нариманова накануне вечером неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать, об этом сообщает телеканал "Татарстан24".

По словам пострадавшей девушки, она поздно вечером возвращалась домой от подруги, решив сократить путь через пустырь - дорогу она хорошо знает, так как живет в этом районе с самого детства.

В какой-то момент на нее в темноте напал неизвестный мужчина, в ходе борьба она смогла вытащить из кармана телефон, позвонить супругу и попросить о помощи. Также она сильно поцарапала и покусала нападавшего.