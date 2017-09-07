Наверх
«Мусор от торговцев, автохлам, неработающие ливневки»: на что жалуются казанцы
12:04, сегодня13
В Татарстане неплательщик алиментов выпрыгнул из окна, спасаясь от приставов
15:51, сегодня2
Портал ProKazan.ru приглашает молодых журналистов на осеннюю практику
15:17, сегодня5
В вытрезвителе Елабуги умер мужчина
15:07, сегодня1
Сколько стоит квартира в ЖК «Царёво Village»?
В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку
14:59, сегодня10
Реклама
Увеличение груди в Казани. Все, что вы хотели знать об операции, но боялись спросить
14:40, сегодня2
В России с 2019 года изменят размер и форму автомобильных номеров
14:31, сегодня6
«Тролли» уже в Казани:«Пятёрочка» запустила акцию
Здание бывшего медресе в Казани перешло в собственность ДУМ РТ
14:23, сегодня7
В Казани суд приговорил к реальному сроку полицейского, который пнул задержанного в пах
13:52, сегодня10
В Казани почти на месяц закрыли улицу Фатыха Карима
13:19, сегодня1
Онлайн-олимпиада по английскому языку Skyeng Super Cup состоится при поддержке Ростелеком
12:57, сегодня2
Студентка из Татарстана выиграла первенство мира по пауэрлифтингу
12:23, сегодня11
В центре Казани "голодные" горожане выстроились под дождем в огромную очередь из-за скидок
12:10, сегодня36
Казанцы жалуются на отсутствие ограждений вдоль водоемов в парке Урицкого
11:55, сегодня20
В Татарстане девушка выложила в соцсети обнаженные фото экс-подруги племянника
11:46, сегодня10
«Пора отпусков - Грузия»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
11:32, сегодня11
В Казани суд оставил под арестом главу штаба Навального Эльвиру Дмитриеву
11:19, сегодня31
Прокуратура РТ пока не начала проверку добровольности изучения татарского языка
11:05, сегодня41
Телеканал ТВ-3 (16+) готовит шоу талантов для любителей сериалов
10:36, сегодня
В Казани водитель Daewoo протаранил забор и врезался в столб: погиб 20-летний студент
10:34, сегодня17
Ученые из КФУ рассказали о последствиях мощной вспышки на Солнце
10:32, сегодня12
Жительницу Казани, обвинившую полицейских в избиении, отправили в психбольницу
09:48, сегодня9
Стало известно, кто станет новым замглавы Исполкома Казани
09:17, сегодня28
"Река Замбези" в Казани: когда откроется зоопарк и каких зверей уже можно посмотреть
09:01, сегодня21
СМИ: Минтранс предложил отменить транспортный налог
08:42, сегодня13
В Минобрнауки РТ прокомментировали призывы отказаться от изучения татарского языка
08:23, сегодня72
Сегодня в Казани ожидаются дожди
06:16, сегодня5
В Казани из канализации забил десятиметровый гейзер
19:32, 07.09.201723
В Казани ограничат движение транспорта по улице Крутовская
19:30, 07.09.20173
В аэропорту Казани во время учений подожгли самолет с пассажирами
19:10, 07.09.20179
В Казани похоронное учреждение выставило на продажу раритетный VIP-катафалк Buick
17:43, 07.09.201736
Почему стоит стать фанатом «Зенит-Казань» и сыграет ли волейбольный клуб на «Казань Арене»
17:30, 07.09.20175
В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи
17:00, 07.09.201715
Синоптики предупредили о сильном ветре и граде в Татарстане
16:38, 07.09.20175
В Сети появилось видео страшного ДТП около "Корстона", в котором байкер остался без лица
16:31, 07.09.201740
В Казани суд продлил арест депутату Казгордумы Надыру Хайруллину на месяц
16:11, 07.09.20176
"Я всегда громко кричу всем, что я татарка": участница шоу "Холостяк" снялась в БДСМ-видео
15:54, 07.09.201737
СМИ: дыра в капитале «Спурт Банка» превысила 5 млрд рублей
15:33, 07.09.20171
Ростелеком подтвердил соответствие ЦОД стандарту защиты данных PCI DSS v3.2
15:30, 07.09.20171
В Кировском районе Казани построят 10-этажный дом для МВД Татарстана
14:55, 07.09.201720
В Казани самым популярным подержанным автомобилем стала Lada
14:27, 07.09.201742
Фишман о Казани: не нашла, где качественно и безболезненно делают восковую депиляцию
14:25, 07.09.201754
В Казани на две недели закрыли улицы Камала и Столбова
13:52, 07.09.20172
Дефицит бюджета Татарстана в 2018 году составит более 6 млрд рублей
13:17, 07.09.201751
В Татарстане водитель Hyundai насмерть сбил пешехода
12:40, 07.09.20178
СМИ: в колонии под Казанью "гниет" "хрустальный" инвалид, осужденный за разврат
12:19, 07.09.201734
850 коров арестовали за долги в Татарстане
11:55, 07.09.201717
Глава Минстроя России предложил начать строить деревянные многоквартирные дома
11:47, 07.09.201745
В Татарстане осудили мужчину, который расчленил брата жены и вывез в детской коляске в лес
11:27, 07.09.20174
В Казани байкер лишился лица, врезавшись в иномарку около "Корстона"
11:20, 07.09.201741
Генпрокуратура направила в суд дело водителя автобуса, попавшего в ДТП под Заинском
10:47, 07.09.20173
Антимонопольщики выяснили: власти Казани провели Сабантуй в Париже на бюджетные деньги
10:45, 07.09.201794
Минздрав России предупредил: деньги на зарплаты врачам заканчиваются
10:20, 07.09.201737
Власти Татарстана не намерены отменять «абонентскую плату» за детский сад
10:04, 07.09.201735
В «Ак Барс» перейдет еще один канадец — нападающий минского «Динамо» Клинкхаммер
09:33, 07.09.2017
РЖД завершили проектирование ВСМ Москва-Казань
09:14, 07.09.201715
В ЖК «Царево Village» открылся детский сад
09:00, 07.09.20171
В МВД РФ опровергли информацию об изменении российских автомобильных номеров
08:53, 07.09.20178
В Казани на неделю ограничат движение по улице Гагарина
08:27, 07.09.20171
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку

В центре Казани неизвестный попытался на пустыре изнасиловать девушку
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

В центре Казани на улице Нариманова накануне вечером неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать, об этом сообщает телеканал "Татарстан24".

По словам пострадавшей девушки, она поздно вечером возвращалась домой от подруги, решив сократить путь через пустырь - дорогу она хорошо знает, так как живет в этом районе с самого детства.

В какой-то момент на нее в темноте напал неизвестный мужчина, в ходе борьба она смогла вытащить из кармана телефон, позвонить супругу и попросить о помощи. Также она сильно поцарапала и покусала нападавшего.

Насильник, поняв, что нападение не удалось, решил ограбить жертву, вырвал у нее сумку с документами, после чего убежал. 

На место прибыли полицейские, однако установить личность нападавшего будет довольно сложно, так как особых примет девушка разглядеть не смогла, только то, что он, вероятно, русскоязычный, так как говорил без акцента. 

Сейчас идет поиск преступника.

 

Денис Зарипов, 08.09.2017, 14:59
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин08 сентября 2017, 15:15
Одичал мужик без секса, на прохожих кидается.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:16
Как поймают, сразу в ближайшую ветеринару его, кастрировать. А потом можно и в кутузку.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:20
"Русскоязычный" маньяк:-D:-D:-D даа это серьезная зацепка для следствия
0
5
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
"Русскоязычный" маньяк:-D:-D:-D даа это серьезная зацепка для следствия
Развернуть
"Также она сильно поцарапала и покусала нападавшего." - дикарка.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:41
"в ходе борьба она смогла вытащить из кармана телефон, позвонить супругу и попросить о помощи."
шта? 8-| одной рукой борется, другой - номер набирает?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
"в ходе борьба она смогла вытащить из кармана телефон, позвонить супругу и попросить о помощи."
шта? 8-| одной рукой борется, другой - номер набирает?
Развернуть
Человек за жизнь боролся,повезло просто...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Человек за жизнь боролся,повезло просто...
Развернуть
Так в статье сказано, что её насиловали, а не убивали.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:49
А муж то, кому она звонила, прибежал или не стал суетиться?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 15:53
днк под ногтями
0
1
Согласны с автором?
Горожанин08 сентября 2017, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
А муж то, кому она звонила, прибежал или не стал суетиться?
Развернуть
не стал суетиться и прибежал
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru