Здание бывшего медресе в Казани перешло в собственность ДУМ РТ

Объект культурного наследия религиозного назначения «Медресе “Музаффария”, 1888 г.» перешло в собственность Духовного управления мусульман РТ. Соответствующее распоряжение подписало Минземимущества РТ.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, здание находится на улице Сары Садыковой, д. 6/22 (Старо-Татарская слобода). Ранее там располагалась школа №76 для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в прошлом году школе предоставили новое здание.

Отмечается, что после капитального ремонта объект будет снова использоваться по своему историческому назначению.