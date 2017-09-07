В Казани суд приговорил к реальному сроку полицейского, который пнул задержанного в пах

Сегодня, 8 сентября, Верховный суд Казани приговорил старшину полиции Марата Гараева к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что Гараева взяли под стражу в зале суда.

- Апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны, настаивавшей на реальном сроке наказания, и отменила приговор Приволжского райсуда Казани, - сказал юрист потерпевшего Андрей Сучков.

Напомним, инцидент произошел в апреле прошлого года. Гараев приехал по вызову для задержания казанца. Однако его 33-летний знакомый стал возмущаться происходящим. Тогда, по версии следствия, Гараев повалил мужчину на землю и ударил ногой в пах, после нанес еще шесть ударов и применил слезоточивый газ. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Своими действиями Гараев подорвал авторитет правоохранительных органов, считают в Следственном комитете. Свою вину полицейский не признал. До этого Приволжский суд Казани приговорил Марата Гараева к 4 годам лишения свободы условно, после чего и было принято решение обратиться в Верховный суд.