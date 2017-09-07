Портал ProKazan.ru приглашает молодых журналистов на осеннюю практику

К нам ежемесячно поступают постоянные просьбы от казанцев, которые хотят попробовать себя в роли журналистов. Долгое время мы оттягивали этот момент и все-таки решились: редакция приглашает молодые таланты пройти у нас практику. Направлений много, помимо журналистики, есть еще возможность прокачать свои навыки фотографам, smm-специалистам, ведущим на Youtube, копирайтерам и т.д.

Наши площадки:

Портал ProKazan.ru, в среднем, 500 000 пользователей ежемесячно

Газета «Город Казань», тираж 280 000 в неделю

Газета «Город Зеленодольск», тираж 32 000 в неделю

Паблик ProKazan.ru | Новости Казани и Татарстана, более 126 000 подписчиков

Что получит практикант:

- Возможность публиковать свои материалы на наших площадках

- Посещать тренинги и мастер-классы для сотрудников

- Реализовать свои идеи на любом из выбранных направлений

- Получить опыт и представление работы в редакции

- Заветный зачет по прохождению практики

- Возможность дальнейшего трудоустройства

Чтобы попасть к нам, нужно прислать письмо с анкетой и выполненным заданием.

Анкета:



- Чему вы хотите научиться на ProKazan.ru?

- В чем вы хорошо разбираетесь?

- Ссылки на ваши социальные сети.



Задание:



Каждую неделю мы составляем планы на неделю. Предложите ваш список из 5 событий на ближайшие 7 дней. Объясните, почему каждое из предложенных событий подходит ProKazan.ru.



Присылайте выполненное задание вместе с анкетой на sgs@prokazan.ru. В теме письма напишите: Практика на ProKazan.ru.