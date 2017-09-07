Казанцы жалуются на отсутствие ограждений вдоль водоемов в парке Урицкого

В казанском парке Урицкого установка ограждений вдоль береговой линии водоемов не предусмотрена. Об этом сегодня порталу ProKazan.ru сообщили в Исполкоме города.

К властям города обратился житель Казани, который обеспокоен тем, что в парке вблизи водоемов отсутствуют ограждения от падения.

- В парке гуляет большое количество детей. Перепад высот более 1,2 метров, отсутствие ограждений существенно повышают потенциальные последствия от падений, - пишет казанец.

Редакция портала ProKazan.ru обратилась за комментарием в мэрию города.

- Проектом благоустройства парка им.Урицкого, который неоднократно обсуждался в рамках соучаствующего проектирования с жителями, установка ограждений вдоль береговой линии водоемов не предусмотрена. Архитекторы, занимающиеся благоустройством водоемов во всем мире, отказываются от ограждения водоемов, чтобы не ограничивать их природный рекреационный ресурс. Для обеспечения безопасности посетителей парка было предусмотрено, что пешеходные и беговые дорожки благоустроены на расстоянии от береговой линии водоемов, а сами береговые стенки были укреплены. Однако, безусловно, посетители парков с маленькими детьми должны быть бдительными и внимательными, заботясь об их безопасности, - сообщили в Исполкоме.