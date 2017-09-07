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Казанцы жалуются на отсутствие ограждений вдоль водоемов в парке Урицкого

Казанцы жалуются на отсутствие ограждений вдоль водоемов в парке Урицкого
16+
Фото: uslugi.tatarstan.ru

В казанском парке Урицкого установка ограждений вдоль береговой линии водоемов не предусмотрена. Об этом сегодня порталу ProKazan.ru сообщили в Исполкоме города.

К властям города обратился житель Казани, который обеспокоен тем, что в парке вблизи водоемов отсутствуют ограждения от падения.

- В парке гуляет большое количество детей. Перепад высот более 1,2 метров, отсутствие ограждений существенно повышают потенциальные последствия от падений, - пишет казанец.

Редакция портала ProKazan.ru обратилась за комментарием в мэрию города.

- Проектом благоустройства парка им.Урицкого, который неоднократно обсуждался в рамках соучаствующего проектирования с жителями, установка ограждений вдоль береговой линии водоемов не предусмотрена. Архитекторы, занимающиеся благоустройством водоемов во всем мире, отказываются от ограждения водоемов, чтобы не ограничивать их природный рекреационный ресурс. Для обеспечения безопасности посетителей парка было предусмотрено, что пешеходные и беговые дорожки благоустроены на расстоянии от береговой линии водоемов, а сами береговые стенки были укреплены. Однако, безусловно, посетители парков с маленькими детьми должны быть бдительными и внимательными, заботясь об их безопасности, - сообщили в Исполкоме.

Люция Кашапова, 08.09.2017, 11:55
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин08 сентября 2017, 12:06
Ну какие еще ограждения?! И так все в городе закатано в бетон и ограждено заборами. Внимательнее нужно быть, осторожнее, тогда и отсутствие ограждений не будет смущать. А я, например, хочу любоваться озером, а не забором
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7
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Горожанин08 сентября 2017, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Ну какие еще ограждения?! И так все в городе закатано в бетон и ограждено заборами. Внимательнее нужно быть, осторожнее, тогда и отсутствие ограждений не будет смущать. А я, например, хочу любоваться озером, а не забором
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Так то оно так - только если раньше - до ремонта - упавший имел шанс вылезти на сушу - то при нынешнем качестве берега - никаких шансов ! Как по маслу в воду катится будет !
3
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Горожанин08 сентября 2017, 12:10
Поставить глухой забор высотой метра 4 и все дела.
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2
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Что за х08 сентября 2017, 12:11
А ещё там крысы бегают ,хотя Фишман отчиталась,что их там нет.
2
0
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Горожанин08 сентября 2017, 12:16
И где же хваленые манагеры парков и скверов? Где эти бездельники? Есть шанс отличится.
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Спецназ08 сентября 2017, 12:32
Надо в этом водоеме устроить заплыв морских котиков.
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Горожанин08 сентября 2017, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
И где же хваленые манагеры парков и скверов? Где эти бездельники? Есть шанс отличится.
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На каждое предложение отвечать что ли? Даже в комментария против, думаю менеджерам тоже не много счастья заниматься забором
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Горожанин08 сентября 2017, 12:55
Забор нужен и желательно железобетон. А то ненароком ребёнок скатится и утонет.
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