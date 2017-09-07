В Татарстане девушка выложила в соцсети обнаженные фото экс-подруги племянника

В поселке Джалиль Сармановского района 24-летняя девушка выложила в соцсетях две фотографии бывшей подруги племянника в обнаженном виде, ее наказали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни", вечером 16 января девушка со своего мобильного телефона разместила на странице в соцсети две откровенные фото бывшей подруги родственника, при этом доступ к странице был открыт для неограниченного круга пользователей.

Свою вину девушка признала, рассказав, что таким образом хотела отомстить за то, что та оскорбила ее племенника в социальной сети.

Девушку оштрафовали на 5 тысяч рублей.