В Казани суд оставил под арестом главу штаба Навального Эльвиру Дмитриеву

Накануне Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу главы казанского штаба Навального Эльвиры Дмитриевой на решение Вахитовского райсуда Казани, который в понедельник арестовал ​ее на 10 суток, приняв решение оставить ее под арестом на 8 суток - до 12 сентября. Об этом сообщают "Idel Реалии".

Жительницу Казани обвинили в том, что она является администратором группы в соцсети "ВКонтакте" "Команда Навального | Казань", где 9 августа было опубликовано следующее сообщение: "Мы призываем всех волонтеров и сторонников заходить к нам в штаб (Московская, 42) за газетами и листовками. Выходите с ними на улицы города, берите с собой друзей и раздавайте эти — совсем не экстремистские — материалы!".

По мнению правоохранителей, Эльвира Дмитриева "организовала публичную агитацию в сети интернет среди неограниченного круга лиц с призывами принять участие в несогласованном публичном мероприятии с 09.08.2017 года".

Верховный суд РТ оставил в силе решение нижестоящего суда.

Напомним, в конце августа Вахитовский суд уже отправлял Дмитриеву на 10 суток ареста по этому же протоколу, но через два дня Верховный суд РТ отменил это решение.

Кстати, в марте текущего года был еще один суд по делу о задержанной после митинга в казанском парке «Крылья Советов» Эльвире Дмитриевой. Тогда суд признал Дмитриеву виновной и назначил ей 20 часов обязательных работ.

Также ее приговорили по делу о неповиновении требованиям сотрудников полиции - полицейские неоднократно просили прекратить проводить митинг в парке «Крылья Советов», который был не санкционирован властями города. Сразу же после митинга ее задержали, по данному делу суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.