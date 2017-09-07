Жительницу Казани, обвинившую полицейских в избиении, отправили в психбольницу

Вахитовский районный суд Казани вынес решение о помещении в стационар для психолого-психиатрической экспертизы 36-летней жительницы Казани Юлии Коваленко. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя и поместил Коваленко в республиканскую клиническую больницу имени Бехтерева на 30 суток.

Напомним, ранее в МВД по РТ возбудили уголовное дело по статье 306 «Заведомо ложный донос» в отношении жительницы Казани 36-летней Юлии Коваленко, которая обвинила полицейских в том, они избили ее, ее 2-летнюю дочь и ее 56-летнюю мать. Ранее она заявила об угоне автомобиля «Лада Приора», однако в ходе следствия появились основания полагать, что машину, на которую судебным приставом был наложен арест, женщина продала. По информации ведомства, 19 мая текущего года сотрудники полиции в соответствии с постановлением судьи Советского райсуда проводили обыск в квартире женщины в присутствии двух понятых.

Обыск фиксировался на видеокамеру. Во время обыска подозреваемая выражалась в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, препятствовала проведению обыска, несколько раз ударила полицейских. Позже в травмпункте у одного из них были зафиксированы ссадины, у другого – ушибы.