Стало известно, кто станет новым замглавы Исполкома Казани

Новым замруководителя Исполкома Казани станет 33-летний Ильдар Шакиров, который до этого занимал должность заместителя главы администрации Вахитовского и Приволжского районов, передает «Вечерняя Казань».

Сообщается, что он будет курировать вопросы экономического развития, предпринимательства, внешних связей, туризма и наружной рекламы.

Напомним, ранее эту должность занимал Иван Кузнецов. 12 августа он покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. 7 июня по подозрению в получении взятки был задержан заместитель главы исполкома столицы РТ Иван Кузнецов. Предварительно, сумма взятки - 600 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело, но прокуратура впоследствии приостановила уголовное преследование в отношении Кузнецова.

Справка



Шакиров Ильдар Саитзянович родился 7 апреля 1984 года в Буинске. Окончил Казанский государственный университет (2006г.). В 2006 - 2007 гг. - специалист отдела формирования земельных участков Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани. В 2007 - 2010 гг. - заместитель начальника, начальник отдела экономического развития администрации Вахитовского района. С 01.2011 по 08.2011 гг. - начальник отдела экономического развития администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. В 2011 - 2013 гг. - заместитель председателя Комитета экономического развития аппарата Исполкома Казани. С ноября 2016 года – первый заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.