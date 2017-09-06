В Казани из канализации забил десятиметровый гейзер

В Кировском районе Казани на улице Дежнева сегодня днем прорвало трубу горячего водоснабжения, гейзер из кипятка бил высотой с 5-этажный дом. Об этом сообщили очевидцы и телеканал "Эфир".

Коммунальные службы приехали через час и устранили течь, как выяснилось, прорвало трубу горячего водоснабжения. Она относится к внутриквартальным сетям, которые в этом году будут выведены из эксплуатации. Их функции теперь будут выполнять индивидуальные тепловые пункты, установленные в домах, поэтому трубы в этом году не ремонтировали.

Из-за ЧП в нескольких домах на улицах Ягодинская и Дежнева была отключена горячая вода, подача воды должна возобновиться вечером.