В аэропорту Казани во время учений подожгли самолет с пассажирами

Сегодня в аэропорту Казани прошли учения, в ходе которых был подожжен самолета Ан-24 с пассажирами, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По легенде учений, у самолета в воздухе отказал правый двигатель, поэтому он совершил в аэропорту аварийную посадку, которая закончилась выкатыванием воздушного судна с посадочной полосы. В результате была повреждена правая стойка шасси и произошел пожар. В самолете находились 5 пассажиров и 2 члена экипажа.

Прибывшие на место спасатели потушили горящий самолет, все пассажиры были эвакуированы, пострадавшим была оказана медпомощь.

Учения были признаны успешными.