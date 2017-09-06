В Казани похоронное учреждение выставило на продажу раритетный VIP-катафалк Buick

Муниципальное предприятие «Ритуал», которое занимается организацией похорон, выставило на продажу черный катафалк Buick 1983 года производства. Об этом сообщается на сайте комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани.

Начальная стоимость раритетного автомобиля составит 265 100 рублей.

Также "Ритуал" выставил на продажу несколько грузовиков и самосвал, всего на торгах будут реализованы 9 лотов.

Открытый аукцион по продаже в собственность назначили на 28 сентября.