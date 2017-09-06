В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи

Сегодня в казанском ресторане «Язиля» состоялись поминки по случаю 40 дней со дня смерти Хании Фархи, в них приняли участие известные певцы Салават и Элвин Грей. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В ходе поминок стало известно о решении увековечить память народной артистки. По словам директора татарской филармонии Кадима Нуруллина, 23−25 сентября на их сцене должны пройти концерты, посвященные Фархи, деньги от которых пойдут на возведение надмогильного памятника и проведение памятных мероприятий, запланированных на следующий год.

Напомним, известная певица, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи скончалась утром 27 июля. Ей было 57 лет. Певица скончалась во время поездки в Башкортостан, к матери. Артистка почувствовала себя плохо, довезти ее до больницы не смогли – она умерла в дороге. Ее похоронили на Ново-Татарском кладбище.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен, она стала известной после песни «Сагынам сине, Питрэч». Певица являлась обладательницей 15 Золотых барсов конкурса «Татар жыры».