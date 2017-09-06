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В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи

В Казани Салават и Элвин Грей почтили память умершей певицы Хании Фархи
16+
Фото: "Бизнес Онлайн"

Сегодня в казанском ресторане «Язиля» состоялись поминки по случаю 40 дней со дня смерти Хании Фархи, в них приняли участие известные певцы Салават и Элвин Грей. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В ходе поминок стало известно о решении увековечить память народной артистки. По словам директора татарской филармонии Кадима Нуруллина, 23−25 сентября на их сцене должны пройти концерты, посвященные Фархи, деньги от которых пойдут на возведение надмогильного памятника и проведение памятных мероприятий, запланированных на следующий год.

Напомним, известная певица, народная артистка Татарстана и Башкортостана Хания Фархи скончалась утром 27 июля. Ей было 57 лет. Певица скончалась во время поездки в Башкортостан, к матери. Артистка почувствовала себя плохо, довезти ее до больницы не смогли – она умерла в дороге. Ее похоронили на Ново-Татарском кладбище.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен, она стала известной после песни «Сагынам сине, Питрэч». Певица являлась обладательницей 15 Золотых барсов конкурса  «Татар жыры». 

Н. Вильданов, 07.09.2017, 17:00
Тэги: Искусство
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Комментарии

ух ты07 сентября 2017, 17:21
чо за черепашка ниньзя на первой фотке слева ?
3
3
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Горожанин07 сентября 2017, 17:41
Кто эти люди?
4
1
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Валера07 сентября 2017, 17:41
прям донателло
3
3
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Горожанин07 сентября 2017, 18:12
Уже 40 дней прошло, как быстро летит время!
0
1
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Горожанин07 сентября 2017, 18:44
Известные???? Кто эти люди реально??? Салават то что то слышал где то, а вот второй реально впервые)))
0
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Горожанин07 сентября 2017, 18:45
С кружкой пива?
0
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