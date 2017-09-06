Синоптики предупредили о сильном ветре и граде в Татарстане

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Так, завтра, 8 сентября, утром и днем в Казани ожидается дождь, местами сильный, локально возможен град. Ветер юго-западный, умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 16-18 градусов тепла.

В целом по Татарстану ожидается аналогичная погода. В большинстве районов дождь, местами сильный.