Почему стоит стать фанатом «Зенит-Казань» и сыграет ли волейбольный клуб на «Казань Арене»

Портал ProKazan.ru - о новичках клуба, начале нового сезона и будущем российского волейбола

Накануне волейбольный клуб «Зенит-Казань» в преддверии нового сезона по традиции встретился с болельщиками и представителями СМИ, чтобы презентовать команду и ответить на вопросы. Встреча была по-настоящему теплой, без лишнего официоза, и прошла на домашней арене Центра волейбола «Санкт-Петербург».



Владельцы абонементов смогли получить на встрече автографы спортсменов и сфотографироваться с ними

Люди Z. Кто они? Презентация нового состава

Презентация команды была разделена на две части - «старички» и «новички» команды. Среди новичков клуба можно было увидеть несколько молодых спортсменов.

- Новый сезон – новый вызов. Мы понимаем, что в новом сезоне будет непросто. Думаем и о будущем, поэтому в нашем составе есть молодые ребята – наша молодежная команда и фарм-клуб «Академия» постоянно помогают нам игроками, - сказал главный тренер команды Владимир Алекно.

Новички



На фото - Лоран Алекно. Автор фото: Роман Кручинин, zenit-kazan.com

Один из ярких представителей такой молодежи, который присутствовал на презентации, — связующий Лоран Алекно, 20-летний сын главного тренера, номер «5».

Лоран родился во Франции, с 2011 по 2014 годы играл в молодежной команде «Зенит-УОР», с 2014 по 2017 был игроком фарм-клуба «Академия», играет в «Зените» с 2017 года. Интересно, что Лоран — игрок, у которого на игровой майке указана не фамилия, а имя, а все для того, чтобы его не воспринимали как сына тренера.



На фото - Алексей Кононов. Автор фото: Роман Кручинин, zenit-kazan.com

Еще один новичок — блокирующий 20-летний Алексей Кононов, который родился в Санкт-Петербурге, где играл за клуб «Автомобилист» в сезоне 2015/16, а затем перешел в казанскую «Академию», откуда после сезона 2016/17 и пришел в «Зенит-Казань». Помимо клубных, индивидуальное достижение Алексея — звание лучшего блокирующего молодежного чемпионата Европы U-20 (2016).

Возможно, благодаря таким новичкам, у клуба возрастет количество болельщиц. Во всяком случае, именно так кажется на первый взгляд.

Отметим, что также ряды «Зенит-Казань» пополнили: доигровщики Максим Пантелеймоненко («Динамо» Краснодар) и Игорь Юдин («Быдгощ», Польша), диагональный Никита Алексеев («НОВА» Самара), а также центральный блокирующий Алексей Самойленко («Локомотив» Новосибирск).



Новички клуба

Концепция супергероев

Кстати, клуб решил продолжить идеологию супергероев и в этом сезоне (Концепция визуализации «Люди Z» также выиграла первое место на престижной маркетинговой премии Marspo Awards 2017). Отметим, что специально для юных болельщиков клуб выпустил «Книгу супергероев», где рассказывается о волейболе, его правилах и игроках.



«Книга супергероев» – дневник юных болельщиков, благодаря которому они будут знакомиться с волейболом

Почему волейбол отстает по популярности от футбола и хоккея?

Традиционно в России особой популярностью у болельщиков пользуются футбол и хоккей, волейбол же стоит на ступени ниже. И это несмотря на то, что в школьные годы большинство россиян занимаются вовсе не хоккеем, а именно волейболом — на школьных площадках дети играют в родственные этому виду спорта «пионербол», а летом — в пляжный волейбол.

По мнению главного тренера «Зенит-Казань» Владимира Алекно, популярность волейбола может вырасти благодаря тому, что СМИ будут чаще освещать игры и говорить об этом виде спорта, а игроки, в свою очередь, будут радовать победами.



Владимир Алекно

- Само развитие и популярность - это совместная работа с работниками СМИ, в частности, с телевидением. Ну и плюс наши победы, конечно же. Все это вместе, одной картой этот вопрос не решишь, - прокомментировал главный тренер клуба.

Говоря о новом сезоне, Владимир Алекно отметил, что ни для одной команды игры на выезде не будут простыми (у клуба появились не только новые конкуренты, в частности, серьезно укрепился «Новосибирск», большие амбиции у «Белгорода»).

- Не хочу загадывать, сколько матчей будет победных, сколько проигрышных. В одном из интервью Максим Михайлов (игрок «Зенит-Казань», - прим.) сказал, что в этом году болельщики увидят тот чемпионат, тот волейбол, которого давно не было. Я с ним полностью согласен, - добавил он.

«Когда-нибудь сыграем в волейбол, может быть, и на «Казань Арене»

В свою очередь министр спорта Татарстана Владимир Леонов, отвечая на вопрос о популяризации волейбола, добавил, что у «Зенита» ведется хорошая работа с соцсетями, и возможно, благодаря совместной работой со СМИ, в будущем за играми клуба можно будет понаблюдать на стадионе «Казань Арена».



Владимир Леонов

- Волейбол сейчас — один из титульных видов спорта в Татарстане. Не могу не поздравить нашу сборную страны с победой в Европе. То, что мы делаем сегодня здесь, в Татарстане, во многих регионах нашей страны даже не снилось. Да, надо освещать, надо показывать. Конечно, здесь огромная работа вместе со СМИ, с социальными сетями. Кстати, у клуба «Зенит-Казань» в этом плане все очень хорошо — у них отлично работает клубное телевидение, это многие отмечают. Здесь большая совместная работа, результат будет, когда-нибудь сыграем в волейбол, может быть, и на «Казань Арене», соберем 45 тысяч зрителей. Есть, куда стремиться, - ответил министр.

«У нас 160 тысяч подписчиков, хотя на всю Россию у клубов всего 260 тысяч»

Директор «Зенита» Олег Брызгалов также отметил хорошую работу в области маркетинга, которая ведется клубом и рассказал, что у казанского «Зенита» в 1,5 раза больше подписчиков в соцсетях, чем у всех волейбольных клубов России вместе взятых.



Олег Брызгалов

– Вместе с компанией Sellout Sport System мы не первый год работаем, маркетингово развиваем клуб. И сегодня, без ложной скромности, можно сказать, что казанский «Зенит» - это законодатель мод в этом вопросе в отечественном волейболе, - рассказал Олег Брызгалов. - Если говорить о соцсетях, то у нас 160 тысяч подписчиков, хотя на всю Россию у клубов всего 260 тысяч. Один наш клуб в 1,5 раза больше, чем все остальные клубы России вместе. Также более 10 миллионов просмотров нашего клубного телевидения. Это серьезный результат.



Есть престижная премия в области маркетинга (о ней мы писали выше, - прим.авт), казанский «Зенит» среди всех профессиональных клубов (в частности, футбольных, баскетбольных) мы заняли в номинациях два «золота» и два «серебра», обогнав такие «гранды» как питерский футбольный «Зенит». Это результат кропотливой работы. У нас есть большой растущий микрорайон «Солнечный город», идем навстречу жителям, у нас есть партнерские отношения с 13-ю школами. Надеемся, что движение друг к другу навстречу (болельщики — к нам, а мы — к вам) принесет свои плоды и мы будем развиваться, будет популярность.